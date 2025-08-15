Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 15 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

БпЛА на Полтавщині в районі Пирятину, курс західний та південно-західний;

Групи БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курсом на північ та у напрямку Павлограду;

Декілька груп БпЛА на півдні Донеччини, курс північний.

Крім того, була оголошена повітряна тривога у низці областей через загрозу балістичного озброєння зі східного напрямку.

Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.