Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 21 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
БпЛА в південній та центральній частині Полтавщини, курс північний.
БпЛА північніше Чернігова, постійно змінюють напрямок руху.
БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс північний.
БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс північно-західний.
БпЛА південній частині Харківщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс західний.
БпЛА в західній частині Полтавщини, курсом на Черкащину.
БпЛА курсом на Кременчук з південно-східного напрямку.
БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Бориспільський район).
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».
Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.