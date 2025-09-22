ТСН у соціальних мережах

Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 21 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА в південній та центральній частині Полтавщини, курс північний.

  • БпЛА північніше Чернігова, постійно змінюють напрямок руху.

  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс північний.

  • БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс північно-західний.

  • БпЛА південній частині Харківщини, курс західний.

  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс західний.

  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курсом на Черкащину.

  • БпЛА курсом на Кременчук з південно-східного напрямку.

  • БпЛА з Черкащини, курсом на Київщину (Бориспільський район).

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».

Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.

