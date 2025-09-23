- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 23 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
група БпЛА на Сумщині — курс на Полтавщину.
група БпЛА на Донеччині — поблизу Добропілля.
БпЛА на Миколаївщині — курсом на Одещину.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».
Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.