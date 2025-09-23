ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
42
1 хв

Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 23 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • група БпЛА на Сумщині — курс на Полтавщину.

  • група БпЛА на Донеччині — поблизу Добропілля.

  • БпЛА на Миколаївщині — курсом на Одещину.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».

Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.

42
