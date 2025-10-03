- Дата публікації
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 3 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Павлоград.
БпЛА на сході Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА на Вінничині, повз н.п.Турбів, курсом на захід.
БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.
БпЛА з Вінничини курсом на Хмельниччину.
БпЛА з Київщини в напрямку Житомирщини.
Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.
Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.