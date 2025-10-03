Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 3 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛА на Дніпропетровщині, курс на Павлоград.

БпЛА на сході Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА на Вінничині, повз н.п.Турбів, курсом на захід.

БпЛА на півдні Сумщини, курс на Полтавщину.

БпЛА з Вінничини курсом на Хмельниччину.

БпЛА з Київщини в напрямку Житомирщини.

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.