Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 7 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
БпЛА на півночі та заході Харківщини - курсом на північ.
БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південь.
БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на Донеччину. На півдні - курсом на північно-східний напрямок
БпЛА на Донеччині - курсом на Краматорськ.
Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.
Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.