Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 7 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.

БпЛА на півночі та заході Харківщини - курсом на північ.

БпЛА на півночі Полтавщини - курсом на південь.

БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на Донеччину. На півдні - курсом на північно-східний напрямок

БпЛА на Донеччині - курсом на Краматорськ.

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.