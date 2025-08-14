- Дата публікації
Росія атакує Україну БпЛА: напрямок цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 14 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
«Група ворожих БпЛА на заході Донеччини — курсом на північ», — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про ударні БпЛА на Чернігівщині.
Моніторингові канали вказують, що ворожі БпЛА на Донеччині летять у напрямку Добропілля та Дружківки.
Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.