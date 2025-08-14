Росія атакує Україну БпЛА: напрямок цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 14 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

«Група ворожих БпЛА на заході Донеччини — курсом на північ», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про ударні БпЛА на Чернігівщині.

Моніторингові канали вказують, що ворожі БпЛА на Донеччині летять у напрямку Добропілля та Дружківки.

Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.