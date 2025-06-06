Росія атакує Україну БпЛА та ракетами: у Києві лунали вибухи

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У Києві в ніч проти 6 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують столицю з кількох напрямків.

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«Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО», — повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У повітряних силах повідомили, що наразі основна маса шахедів у північних та центральних областях України — в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській.

Крім того, повідомлялося про запуск ракет «Калібр» з акваторії чорного моря, які були локаційно втрачені в районі Житомирщини.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.

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Ми раніше інформували, що після української атаки на стратегічні об’єкти РФ, зокрема авіабази, Кремль може завдати потужного удару вже найближчим часом.