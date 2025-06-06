ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4899
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну БпЛА та ракетами: у Києві лунали вибухи

Столицю атакували ворожі безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Shahed

Shahed / © MIL.IN.UA

У Києві в ніч проти 6 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують столицю з кількох напрямків.

«Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО», — повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У повітряних силах повідомили, що наразі основна маса шахедів у північних та центральних областях України — в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській.

Крім того, повідомлялося про запуск ракет «Калібр» з акваторії чорного моря, які були локаційно втрачені в районі Житомирщини.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 6 червня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та рухаються у напрямку пускових рубежів.

Ми раніше інформували, що після української атаки на стратегічні об’єкти РФ, зокрема авіабази, Кремль може завдати потужного удару вже найближчим часом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie