Росія атакує Україну ракетами та дронами: скільки цілей вже збито та що загрожує

Росія випустила по Україні майже сотню дронів

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У середу, 28 серпня, російські загарбники влаштували черговий масований обстріл українських міст із використанням ракетного озброєння та величезної кількості безпілотних літальних апаратів. Ворожа атака тривала від самого ранку, а більшість ударних дронів окупанти цілеспрямовано запустили саме в напрямку Києва.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Чим ворог атакував Україну

З 06:30 ранку до 19:00 вечора противник застосував для ударів по мирних регіонах сім ракет типу S8000 «Бандероль». Разом із ними росіяни випустили цілий рій із 96 ударних безпілотників різних типів.

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Військові зазначають, що серед цієї величезної кількості ворожих дронів понад сімдесят одиниць виявилися саме реактивними. Головною ціллю для цієї масованої повітряної навали стала столиця України.

Результати роботи ППО та поточна загроза

Українським захисникам неба вдалося продемонструвати високу ефективність під час відбиття цього складного комбінованого удару. За попередніми даними командування, підрозділи протиповітряної оборони успішно збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби шість ракет S8000 «Бандероль» та 73 ударні безпілотники.

Однак станом на 19:00 вечора бойова робота ще не завершилася, оскільки в повітряному просторі країни залишалося близько десятка реактивних ударних дронів. У цей час військові зафіксували рух реактивних безпілотників із території Чернігівської області курсом на Київщину.

Окрім того, радіолокаційні системи виявили ще одну групу ворожих безпілотних апаратів, яка рухалася з південного напрямку безпосередньо на Запоріжжя. Оборонці вкотре закликали громадян бути максимально обережними та за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги до повного відбою небезпеки.

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Нагадаємо, РФ змінює тактику ударів по Україні перед зимою. За словами експерта, під прицілом — цивільні та інфраструктура міст-мільйонників.

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