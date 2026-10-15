Повітряна тривога.

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Вранці 15 жовтня російська армія атакує Україну реактивними ударними безпілотниками. Рух БпЛА фіксують одразу на кількох напрямках. Зокрема, дрони атакували західні регіони.

Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Від вечора 14 жовтня і протягом армія РФ атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Попри роботу ППО, сталися влучання. Протягом ранку росіяни запускають реактивні БпЛА.

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За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти запустили з восьми напрямків 580 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», дрони-імітатори типу «Пародія».

Станом на 08:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 536 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 31 локації, а також падіння уламків — на 11 локаціях.

Вранішня атака

Станом на 08:25 тривогу для західних областей скасували. Натомість сирени від 08:24 лунають у Києві. За повідомленнями Повітряних сил, безпілотники рухалися в напрямку Борщагівки, центру столиці та Лісового масиву.

У ЗСУ повідомили про рух реактивних БпЛА на Київщині, Чернігівщині та Миколаївщині.

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Зокрема, реактивні безпілотники рухалися в напрямку Вишневого, Славутича, Іванкова, Бородянки та Бучі. На Чернігівщині дрон зафіксували на підльоті до Ічні та у напрямку Чернігова. Також БпЛА тримали курс на північ Київської області.

Також російські ударні БпЛА рухалися в напрямку Сум із півночі та північного сходу, а керовані авіабомби загрожували східній частині Сумщини.

Мапа станом на 08:30.

Зрання Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що нові групи реактивних дронів заходили з Брянської області та рухалися на північ. Також безпілотники фіксували вздовж кордону з Білоруссю — у напрямку півночі Київської області.

Станом на 07:00 реактивні російські дрони рухалися територією Рівненщини — у західному і північному напрямках. Окрім того, існувала загроза для Волинської області — безпілотники тримали курс на Луцьк.

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Мапа тривог станои на 07:05 четверга, 15 жовтня.

Де вночі лунали вибухи

Вночі відбулася атака безпілотників на заході України. У Луцьку та Рівному пролунали вибухи. Через обстріл частина Рівного залишилася без світла.

Вранці 15 жовтня російські війська атакували безпілотниками Дніпровський та Павлоградський райони Дніпропетровщини. Загинули двоє людей. У населених пунктах горіли будинки.

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