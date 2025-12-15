Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 15 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

БпЛА на Полтавщині, напрямок н.п.Решетилівка

БпЛА з Миколаївщини в напрямку м.Кривий Ріг.

БпЛА в напрямку м.Кременчук.

БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря, на Затоку.

Раніше повідомлялося, що Росія почала використовувати модернізовані ударні безпілотники «Шахед», оснащені старими радянськими ракетами Р-60, нібито для ураження українських гвинтокрилів та обходу ППО.

Ми раніше інформували, що Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше навмисно націлюючись на об’єкти цивільної інфраструктури, які раніше вважалися надкритичними та відносно захищеними від атак.