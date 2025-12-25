- Дата публікації
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 25 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.
Дніпропетровщина: — БпЛА на півдні від обласного центру повз Яворницьке в західному напрямку, БпЛА повз Томаківку на півночі західним курсом (Запорізька обл.);
Одещина: БпЛА в напрямку Сарати зі сходу, БпЛА в акваторії Чорного моря, курс — Одещина.
Активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі та сході Сумщини.
БпЛА на Сумщині в напрямку Сум з півночі та Путивля з північного сходу.
БпЛА на Одещині з Дністровського лиману в напрямку н.п.Біляївка/Маяки.
Раніше повідомлялося, що Харкові внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.
Ми раніше інформували, що проблеми в українській енергосистемі триватимуть рівно доти, доки не припиняться систематичні російські обстріли.