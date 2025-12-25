ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
370
1 хв

Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 25 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.

  • Дніпропетровщина: — БпЛА на півдні від обласного центру повз Яворницьке в західному напрямку, БпЛА повз Томаківку на півночі західним курсом (Запорізька обл.);

  • Одещина: БпЛА в напрямку Сарати зі сходу, БпЛА в акваторії Чорного моря, курс — Одещина.

  • Активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі та сході Сумщини.

  • БпЛА на Сумщині в напрямку Сум з півночі та Путивля з північного сходу.

  • БпЛА на Одещині з Дністровського лиману в напрямку н.п.Біляївка/Маяки.

Раніше повідомлялося, що Харкові внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.

Ми раніше інформували, що проблеми в українській енергосистемі триватимуть рівно доти, доки не припиняться систематичні російські обстріли.

370
