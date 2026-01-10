- Дата публікації
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 10 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півдня, півночі та сходу.
Ударні БпЛА в напрямку н.п.Камянське на Дніпропетровщині.
БпЛА на Київ із заходу.
БпЛА на Запоріжжя з півночі.
БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
Раніше повідомлялося, що Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».
Ми раніше інформували, що існує заборона на використання певних видів озброєння над Києвом, тому в складних погодних умовах ефективність захисту повітряного простору столиці знижується.