Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
510
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 10 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півдня, півночі та сходу.

  • Ударні БпЛА в напрямку н.п.Камянське на Дніпропетровщині.

  • БпЛА на Київ із заходу.

  • БпЛА на Запоріжжя з півночі.

  • БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

Раніше повідомлялося, що Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».

Ми раніше інформували, що існує заборона на використання певних видів озброєння над Києвом, тому в складних погодних умовах ефективність захисту повітряного простору столиці знижується.

Дата публікації
Кількість переглядів
510
