Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 10 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півдня, півночі та сходу.

Ударні БпЛА в напрямку н.п.Камянське на Дніпропетровщині.

БпЛА на Київ із заходу.

БпЛА на Запоріжжя з півночі.

БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

Раніше повідомлялося, що Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».

Ми раніше інформували, що існує заборона на використання певних видів озброєння над Києвом, тому в складних погодних умовах ефективність захисту повітряного простору столиці знижується.