Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 13 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА в напрямку Харкова, зі сходу.

БпЛА на півночі Херсонщини, курс на південь Дніпропетровщини.

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на Одесу з Чорного моря.

БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину.

БпЛА в центрі Харківщини, курс на захід.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.

БпЛА на півночі Херсонщини, курс на н.п.Зеленодольськ на Дніпропетровщині.

