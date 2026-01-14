Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 14 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА в напрямку Зони відчуження Чорнобильської АЕС з Житомирщини.

БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Великий Бурлук з півдня.

БпЛА на Миколаївщині в напрямку Снігурівки з південного сходу.

БпЛА на Нікопольський р-н Дніпропетровщини з півдня.

Раніше повідомлялося, що Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».

Ми раніше інформували, що існує заборона на використання певних видів озброєння над Києвом, тому в складних погодних умовах ефективність захисту повітряного простору столиці знижується.