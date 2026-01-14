- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 14 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
БпЛА в напрямку Зони відчуження Чорнобильської АЕС з Житомирщини.
БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Великий Бурлук з півдня.
БпЛА на Миколаївщині в напрямку Снігурівки з південного сходу.
БпЛА на Нікопольський р-н Дніпропетровщини з півдня.
Раніше повідомлялося, що Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».
Ми раніше інформували, що існує заборона на використання певних видів озброєння над Києвом, тому в складних погодних умовах ефективність захисту повітряного простору столиці знижується.