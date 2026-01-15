Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 15 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

Реклама

БпЛА на півдні Київщини заходить на Вінниччину у напрямку Житомирщини.

БпЛА на північні межі Київської та Житомирської областей, курс західний.

БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

Раніше повідомлялося, що Росія використала міжконтинентальну балістику для удару по Львівщині не заради військового ефекту, а для «продажу страху».

Ми раніше інформували, що існує заборона на використання певних видів озброєння над Києвом, тому в складних погодних умовах ефективність захисту повітряного простору столиці знижується.