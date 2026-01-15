ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 15 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

  • БпЛА на півдні Київщини заходить на Вінниччину у напрямку Житомирщини.

  • БпЛА на північні межі Київської та Житомирської областей, курс західний.

  • БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

