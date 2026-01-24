Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 24 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

Реклама

Декілька десятків БпЛА із Чернігівщини та Сумщини — у напрямку Київщини.

Київщина: БпЛА — в районі Чорнобиля та над Київським водосховищем.

Група БпЛА — курсом на Харків.

БпЛА через Полтавщину тримають курс — на Черкащину/ Київщину.

Реклама

Групи із Харківщини — на Полтавщину.

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.

Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.