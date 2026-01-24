- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 435
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 24 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
Декілька десятків БпЛА із Чернігівщини та Сумщини — у напрямку Київщини.
Київщина: БпЛА — в районі Чорнобиля та над Київським водосховищем.
Група БпЛА — курсом на Харків.
БпЛА через Полтавщину тримають курс — на Черкащину/ Київщину.
Групи із Харківщини — на Полтавщину.
Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.
Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.