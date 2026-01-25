- Дата публікації
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 25 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Група ворожих БпЛА в р-ні. н.п. Холми (Чернігівщина), курс південно-західний.
Ворожі БпЛА в р-ні. н.п. Богодухів (Харківщина), курс західний.
БпЛА рухається на Чернівці з півночі
Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.
Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.