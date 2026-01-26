Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 26 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня та півночі.

БпЛА на півдні Харківщини, курс на Лозову.

БпЛА на сході Харківщини, в напрямку Харкова.

БпЛА на півночі Сумської та Харківської областей, курс на н.п.Богодухів.

БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.

БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.

БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.

БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.

Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.