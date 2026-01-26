- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 26 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня та півночі.
БпЛА на півдні Харківщини, курс на Лозову.
БпЛА на сході Харківщини, в напрямку Харкова.
БпЛА на півночі Сумської та Харківської областей, курс на н.п.Богодухів.
БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.
БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.
Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.