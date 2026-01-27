- Дата публікації
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 27 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
Чернігівщина — БпЛА в напрямку Куликівки з півночі.
Запоріжжя — БпЛА на Балабине, Новомиколаївку.
Дніпропетровщина — БпЛА на Яворницьке, Дніпро.
Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.
Харківщина — БпЛА на Пролісне, Безлюдівку.
Група БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.
Сумщина — БпЛА на Шостку, в західному напрямку.
Одещина — група БпЛА в напрямку н.п. Сарата.
Також оголошена загроза застосування балістичного озброєння з Курська.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.
Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.
Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.