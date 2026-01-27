Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 27 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

Чернігівщина — БпЛА в напрямку Куликівки з півночі.

Запоріжжя — БпЛА на Балабине, Новомиколаївку.

Дніпропетровщина — БпЛА на Яворницьке, Дніпро.

Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.

Харківщина — БпЛА на Пролісне, Безлюдівку.

Група БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.

Сумщина — БпЛА на Шостку, в західному напрямку.

Одещина — група БпЛА в напрямку н.п. Сарата.

Також оголошена загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

Реклама

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.

Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.