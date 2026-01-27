ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 27 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

  • Чернігівщина — БпЛА в напрямку Куликівки з півночі.

  • Запоріжжя — БпЛА на Балабине, Новомиколаївку.

  • Дніпропетровщина — БпЛА на Яворницьке, Дніпро.

  • Група БпЛА на Миколаївщину з півдня.

  • Харківщина — БпЛА на Пролісне, Безлюдівку.

  • Група БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.

  • Сумщина — БпЛА на Шостку, в західному напрямку.

  • Одещина — група БпЛА в напрямку н.п. Сарата.

Також оголошена загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.

Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie