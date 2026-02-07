Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

БпЛА на Київщині в напрямку Яготина зі сходу.

Декілька десятків груп БпЛА з Чернігівщини і Сумщини курсом на Полтавщину;

БпЛА в напрямку Чернігова з півночі;

БпЛА на півночі м.Запоріжжя, курс на обласний центр.

Групи БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Угроїди з північного сходу.

БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Вільшани з півночі.

Полтавщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п. Лубни та Ромодан з півночі.

Декілька груп БпЛА через Херсонщину та Миколаївщину курсом на Одещину (вектор — Березівський р-н).

Групи БпЛА на північ Херсонщини з ТОТ (вектор — н.п.Велика Лепетиха).

БпЛА курсом на Синельникове з південного сходу,

Криворізький р-н — загроза застосування ударних БпЛА з півдня.

Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.

Ми раніше інформували, що у РФ навчилися дистанційно керувати польотом голубів за допомогою мозкових імплантів.