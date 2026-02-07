- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 204
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
БпЛА на Київщині в напрямку Яготина зі сходу.
Декілька десятків груп БпЛА з Чернігівщини і Сумщини курсом на Полтавщину;
БпЛА в напрямку Чернігова з півночі;
БпЛА на півночі м.Запоріжжя, курс на обласний центр.
Групи БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Угроїди з північного сходу.
БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Вільшани з півночі.
Полтавщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п. Лубни та Ромодан з півночі.
Декілька груп БпЛА через Херсонщину та Миколаївщину курсом на Одещину (вектор — Березівський р-н).
Групи БпЛА на північ Херсонщини з ТОТ (вектор — н.п.Велика Лепетиха).
БпЛА курсом на Синельникове з південного сходу,
Криворізький р-н — загроза застосування ударних БпЛА з півдня.
Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.
