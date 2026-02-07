ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

  • БпЛА на Київщині в напрямку Яготина зі сходу.

  • Декілька десятків груп БпЛА з Чернігівщини і Сумщини курсом на Полтавщину;

  • БпЛА в напрямку Чернігова з півночі;

  • БпЛА на півночі м.Запоріжжя, курс на обласний центр.

  • Групи БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Угроїди з північного сходу.

  • БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Вільшани з півночі.

  • Полтавщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п. Лубни та Ромодан з півночі.

  • Декілька груп БпЛА через Херсонщину та Миколаївщину курсом на Одещину (вектор — Березівський р-н).

  • Групи БпЛА на північ Херсонщини з ТОТ (вектор — н.п.Велика Лепетиха).

  • БпЛА курсом на Синельникове з південного сходу,

  • Криворізький р-н — загроза застосування ударних БпЛА з півдня.

Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.

Ми раніше інформували, що у РФ навчилися дистанційно керувати польотом голубів за допомогою мозкових імплантів.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie