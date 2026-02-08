- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 209
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 8 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.
Чернігівщина — БпЛА на н.п. Понорниця, БпЛА поблизу н.п. Сновськ.
Дніпропетровщина — БпЛА курсом на Васильківку.
Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.
Ми раніше інформували, що у РФ навчилися дистанційно керувати польотом голубів за допомогою мозкових імплантів.