Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 9 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

БпЛА у південно-східній частині Сумщини, курс на Полтавщину та на північ. Безпілотники на Недригайлів з півночі.

БпЛА на заході Вінниччини, курс на Хмельниччину.

БпЛА на Прилуки на Чернігівщині з півночі.

БпЛА на півночі Кіровоградщини, в напрямку Тальне на Черкащині.

Група БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одеси.

Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.

Ми раніше інформували, що у РФ навчилися дистанційно керувати польотом голубів за допомогою мозкових імплантів.