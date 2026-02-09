- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 9 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
БпЛА у південно-східній частині Сумщини, курс на Полтавщину та на північ. Безпілотники на Недригайлів з півночі.
БпЛА на заході Вінниччини, курс на Хмельниччину.
БпЛА на Прилуки на Чернігівщині з півночі.
БпЛА на півночі Кіровоградщини, в напрямку Тальне на Черкащині.
Група БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Одеси.
Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.
Ми раніше інформували, що у РФ навчилися дистанційно керувати польотом голубів за допомогою мозкових імплантів.