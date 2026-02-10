Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 10 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півноч.

БпЛА на півночі Сумщини — курсом на Білопілля.

Харків — в районі міста ворожі БпЛА.

Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.

Ми раніше інформували, що у РФ навчилися дистанційно керувати польотом голубів за допомогою мозкових імплантів.