Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 12 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.

Ворожий БпЛА наближається до Кременчука із напрямку Кам"янського водосховища

Кілька ударних БпЛА на кордоні Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей — рух на захід

Групи ворожих ударних БпЛА із Бєлгородської області на Сумщину!

Ворожий БпЛА із Запорізької — в Дніпропетровську обл. Ще один — в напрямку Черкас через Кременчуцьке водосховище.

Нові групи ударних БпЛА з Брянської області — на Чернігівщину!

Групи ворожих ударних БпЛА з Чорного моря — на Одещину!

Раніше повідомлялося, що в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ та пуски ракет в сторону Кропивницького.

Ми раніше інформували, що у РФ навчилися дистанційно керувати польотом голубів за допомогою мозкових імплантів.