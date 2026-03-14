Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Реклама

Україну в ніч проти 14 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

Реклама

Ворожі БпЛА зі сходу на захід Сумщини повз Суми у напрямку Чернігівщини.

Групи ворожих ударних БпЛА на південному сході та сході Миколаївщини рухаються на північний захід.

Ворожі БпЛА на Затоку/Сергіївку з Чорного моря.

Моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що Росія може активніше застосовувати модернізовані дрони «шахед» із реактивними двигунами.