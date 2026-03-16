Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 16 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Чернігівщина: БпЛА — курсом на Мену, Батурин.
Група БпЛА — у напрямку Павлограда.
Моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.
Ми раніше інформували, що Росія може активніше застосовувати модернізовані дрони «шахед» із реактивними двигунами.