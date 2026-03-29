Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 29 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

БпЛА в напрямку Миколаївщини

Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.