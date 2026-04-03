- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1849
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 3 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
БпЛА у напрямку Харкова з півночі та півдня.
БпЛА у напрямку Сум з північно-східного напрямку.
Кривий Ріг — БпЛА з південного сходу.
БпЛА південніше Дніпра — вектором руху на Кривий Ріг.
БпЛА на заході Сумщини — на Чернігівщину.
БпЛА на Миколаїв з півдня.
Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.
Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.