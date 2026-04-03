Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 3 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

БпЛА у напрямку Харкова з півночі та півдня.

БпЛА у напрямку Сум з північно-східного напрямку.

Кривий Ріг — БпЛА з південного сходу.

БпЛА південніше Дніпра — вектором руху на Кривий Ріг.

БпЛА на заході Сумщини — на Чернігівщину.

БпЛА на Миколаїв з півдня.

Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.