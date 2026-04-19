Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 19 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
Одещина — БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на н.п.Затока/Сергіївка.
БпЛА над м.Запоріжжя.
БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Ізюм
БпЛА на Чернігівщині курс західний в напрямку м.Чернігів.
Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.
Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.