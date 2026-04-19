Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Реклама

Україну в ніч проти 19 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

Реклама

Одещина — БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на н.п.Затока/Сергіївка.

БпЛА над м.Запоріжжя.

БпЛА на Харківщині в напрямку н.п.Ізюм

БпЛА на Чернігівщині курс західний в напрямку м.Чернігів.

Також моніторингові канали повідомляють про низку поодиноких БпЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.

Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.