Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Ігор Бережанський
Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 22 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

  • БпЛА на Харків з півночі.

  • БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Також моніторингові канали повідомляють про групу БпЛА у Богодухівському районі Харківщини.

Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.

Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.

