- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 24 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.
«БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину», — йдеться у повідомленні.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.
Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.