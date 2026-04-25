Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 25 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та піночі.

Військові повідомляють про групи БпЛА у напрямку Кривого Рогу, Сум, Харкова, Дніпра.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.

Ми раніше інформували, що експерт назвав причину масованих ударів по Україні, серед яких поспіх Росії завдати сильніших пошкоджень країні.