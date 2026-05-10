- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 10 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
БпЛА в напрямку Краматорська з південного сходу.
Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Савинці зі сходу.
Донеччина — група БпЛА на північному сході від н.п.Добропілля, курс — північно-західний;
Донеччина: група БпЛА на півночі від Слов’янська, курс — західний.
Харківщина — група БпЛА на півдні від Балаклії, курс — західний,
БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова, зафіксовано влучання у технічний поверх дев’ятиповерхового житлолвого будинку.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вдарили безпілотником по будівлі державної податкової інспекції у місті Новгород-Сіверський.