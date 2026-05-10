Укрaїнa
108
1 хв

Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Ігор Бережанський
Україну в ніч проти 10 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

  • БпЛА в напрямку Краматорська з південного сходу.

  • Харківщина: БпЛА в напрямку н.п.Савинці зі сходу.

  • Донеччина — група БпЛА на північному сході від н.п.Добропілля, курс — північно-західний;

  • Донеччина: група БпЛА на півночі від Слов’янська, курс — західний.

  • Харківщина — група БпЛА на півдні від Балаклії, курс — західний,

  • БпЛА в напрямку Харкова з південного сходу.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова, зафіксовано влучання у технічний поверх дев’ятиповерхового житлолвого будинку.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вдарили безпілотником по будівлі державної податкової інспекції у місті Новгород-Сіверський.

