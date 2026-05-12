Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 12 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку Мени.

  • БпЛА курсом на Запоріжжя.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова, зафіксовано влучання у технічний поверх дев’ятиповерхового житлолвого будинку.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вдарили безпілотником по будівлі державної податкової інспекції у місті Новгород-Сіверський.

