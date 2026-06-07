- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 204
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 7 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
Реактивний БпЛА на Сумщині курсом на н.п.Ромни
БпЛА з акаваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Чорноморськ)
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено підприємство та житловий масив, обійшлося без жертв.
Ми раніше інформували, що ЗСУ уразили російські пункти управління, бази БпЛА та особовий склад.