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Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 30 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Ударні БпЛА на півночі Дніпропетровщини в р-ні. н.п. Перещепине курс західний.
Ударний БпЛА на Полтавщині в р-ні. н.п. Козельщина курсом на Кременчук.
Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Нові Санжари з півночі.
БпЛА наближається до Кременчука з півночі.
Ударні БпЛА на сході Харківщини курс західний.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що в Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко.
Ми раніше інформували, що Армія РФ скинула шість авіабомб на Сумську громаду, в результаті чого є постраждалі.