Росія атакує великий обласний центр: чутно вибухи

Стовп диму / © DepositPhotos

У Миколаєві 3 березня пролунали вибухи. Місто під атакою Росії.

Про це інформують моніторингові канали.

«У Миколаєві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти „Суспільного“, — йдеться у повідомленні.

Як зазначали у Повітряних силах, швидкісна ціль рухалася повз Миколаїв, курс північно-західний.

«Миколаїв, „Шахед“ в напрямку міста», — додав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Війна в Україні — останні новини

У ніч на 3 березня 2026 року Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, через що в кількох регіонах пролунали вибухи. Повітряна тривога охопила низку областей, зокрема Дніпропетровщину, Сумщину, Одещину та Харківщину. Вибухи чули в Апостоловому, Сумах, Чорноморську та Харкові.

Зранку 3 березня в Шевченківському районі Харкова пролунали вибухи — там впали уламки ворожого безпілотника. Пошкоджено вікна багатоквартирних будинків та кілька автомобілів. За попередньою інформацією, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.