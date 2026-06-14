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У неділю, 14 червня, у Харкові прогриміли сильні вибухи. В обласному центрі фіксують влучання дронів.

Що відомо про атаку на Харків, читайте у матеріалі ТСН.uа.

У Харкові о 17:34 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА курсом на місто. Близько 17:50 місцеві медіа повідомили про вибухи, які сколихнули обласний центр.

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Менш ніж за годину, о 18:50, в обласному центрі сталося ще кілька вибухів. На місто летять дрони.

Атака на Харків — які наслідки

Міський голова Ігор Терехов повідомив про «прильоти» у двох районах міста. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

«Маємо влучання ударних БпЛА у Холодногірському та Київському районах Харкова», — наголосив він.

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки в Холодногірському районі зайнялися дерева і трава на відкритій місцевості. Крім того, пошкоджено огорожу складських приміщень та склад, який наразі не працює.

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Тим часом у Київському районі спалахнув дах закладу культури, пошкоджено скління вікон в офісних будівлях.

«Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі», — наголосив керівник обласної військової адміністрації.

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