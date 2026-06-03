Росія атакує від ранку атакує дронами: під ударом опинилися захід і південь, лунають вибухи

Повітряна тривога.

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Від самого ранку 3 червня російська армія запустила безпілотники по території України. Зокрема, дрони фіксують на заході та півдні.

Про це свідчить мапа тривог та інформують Повітряні сили.

Зауважимо, що військові попереджали про російські БпЛА у Сарненському районі у Рівненській області, які тримали курс на місто Сарни. Окрім того, сирени лунають у Коростенському районі на Житомирщині.

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Зауважимо, що північна частина Сарненського і Коростенського районів межують з Білоруссю.

Повітряна тривога також частково оголошена на Кіровоградщині та Миколаївщині, а також майже у всій Запорізькій області. Зокрема, російські БпЛА фіксують над Миколаєвом. У місті сталися вибухи.

Згодом ПС повідомили про групу БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, курсом на Татарбунари.

Мапа тривог станом на 07:40 середи, 3 червня.

Вибухи у Миколаєві

У Миколаївському районі від 07:09 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу дронів. В обласному центрі сталося кілька вибухій.

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«У Миколаєві було чутно вибухи», — повідомили кореспонденти «Суспільного» о 07:20. Знову гучно було за кілька хвилин.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Запорізький район. Окупанти вдарили про АЗС. Внаслідок влучання виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

Дата публікації 23:38, 02.06.26 Кількість переглядів 6 Увага! Нова тактика обстрілів! Битимуть по кілька днів поспіль?!

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