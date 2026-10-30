Росія атакує залізницю: пасажирів попередили про суттєві затримки поїздів

Поїзди з Дніпра та до міста затримуватимуться через російські атаки / © Укрзалізниця

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«Укрзалізниця» попередила про можливі суттєві затримки поїздів, які курсують із Дніпра та до нього. Причиною стали постійні ворожі атаки на залізничний вокзал і локомотиви.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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Що відбувається із рухом поїздів у Дніпрі

Залізничники намагаються зберегти рух поїздів попри небезпеку та пошкодження залізничної інфраструктури. Водночас безпекова ситуація може впливати на час відправлення та прибуття рейсів.

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«Залізничники роблять усе можливе, щоб рух поїздів тривав, однак безпекова ситуація може впливати на час відправлення та прибуття», — зазначили в «Укрзалізниці».

Пасажирам радять стежити за актуальною інформацією про рух поїздів на сайті УЗ «Веземо».

Якщо через обставини пасажир вирішить відмовитися від поїздки з Дніпра або до міста, він може оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією. Зробити це можна через сервіс повернення квитків.

Що робити пасажирам під час повітряної тривоги

В «Укрзалізниці» нагадали правила безпеки на випадок оголошення евакуації під час поїздки. Пасажирам потрібно уважно слухати вказівки поїзної бригади та негайно відійти від потяга щонайменше на 200 метрів.

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Якщо повітряну тривогу оголосили на вокзалі, необхідно одразу прямувати до укриття. Залізничники закликають не зволікати з евакуацією та дбати про власну безпеку.

Російські атаки на залізницю — що відомо про удари по Дніпру та інших регіонах

Удар по залізничному вокзалу Дніпра 29 жовтня став одним із найтрагічніших нападів на цивільну залізничну інфраструктуру. Російський безпілотник влучив у платформу, де перебував електропоїзд Дніпро — Запоріжжя. Загинули 15 людей, серед них п’ятеро працівників «Укрзалізниці», які на були на своїх робочих місцях під час атаки.

Уже вночі проти 30 жовтня російські війська знову атакували вокзал. Пасажирів і працівників завчасно евакуювали до укриття, однак через повторні удари та загрозу нових обстрілів рух поїздів знову опинився під загрозою. На підземному рівні вокзалу облаштували місця для тривалого перебування людей, а залізничники закликали пасажирів не поспішати з посадкою та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Атаки на Дніпро відбуваються на тлі систематичних ударів по залізничній інфраструктурі України. Ще 14 жовтня російські війська масовано атакували об’єкти залізниці одразу в п’яти областях — Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській. Під ударом опинилися депо, ремонтні підприємства, вокзали та рухомий склад, а десятки пасажирських поїздів затримувалися. Тоді в «Укрзалізниці» заявляли, що ворог намагається знищити всю залізничну інфраструктуру, до якої може дотягнутися.

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