Росія атакує залізницю: після Луцька "Шахеди" вдарили по Фастову

Атака «Шахедів» / © ТСН.ua

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Російські ударні безпілотники в суботу, 12 вересня, атакують залізничну інфраструктуру України. Окрім влучання у пасажирський потяг у Луцьку, ворог також завдав удару по залізничній інфраструктурі у Фастові Київської області.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

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«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз — влучання в Луцьку та Фастові», — зазначили в компанії.

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Там наголосили, що завдяки своєчасному виявленню загрози моніторинговою групою та евакуації пасажирів вдалося уникнути жертв і постраждалих.

«Жодного постраждалого», — повідомили в компанії.

Водночас атака російських безпілотників триває: у небі перебувають численні ударні дрони типу «Шахед». Через загрозу нових ударів рух поїздів може змінюватися задля безпеки пасажирів і працівників залізниці.

«Атака триває, в небі — зграї „Шахедів“. Працюємо з максимальною увагою та обачністю», — повідомили в «Укрзалізниці».

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У компанії закликали пасажирів стежити за актуальною інформацією щодо руху поїздів, оскільки через повітряну атаку можливі зміни графіків.

Раніше стало відомо, що один з російських дронів влучив у пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі в Луцьку. Після удару на місці спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією очевидців, на момент влучання пасажирів у потязі не було.

В «Укрзалізниці» підтвердили факт цієї атаки.

Атака на Київську область: що відомо

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, станом на 16:00 російські удари та падіння уламків зафіксували у трьох районах області.

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У Броварському районі пошкоджено автомобіль, вікна багатоквартирного будинку та покрівлю приватного житлового будинку. У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено об’єкт «Укрзалізниці».

За даними ОВА, жертв і постраждалих внаслідок атаки на Київщину немає.

«Ворожа атака на Київщину не зупиняється. Служби продовжують фіксувати наслідки та працювати на місцях», — повідомили в Київській ОВА.

В адміністрації закликали мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та подбати про безпеку себе і своїх близьких.

Нагадаємо, вранці 12 вересня російська терористична армія завдала удару дроном по залізниці в Полтавській області. Минулося без потерпілих.

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