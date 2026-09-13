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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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496
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Росія атакує залізницю України: які поїзди запізнюються — перелік та час

Росія 13 вересня знову атакувала залізничну інфраструктуру України — у русі поїздів виникли затримки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Низка поїздів затримуються

Низка поїздів затримуються / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 13 вересня, Росія атакує залізничну інфраструктуру в різних регіонах України, внаслідок чого затримується значна кількість потягів.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Системна атака залізниці триває по всій країні, наш моніторинговий центр та весь персонал перебувають у підвищеній готовності», — повідомили в пресслужбі.

Які поїзди затримуються 13 вересня:

  • Поїзд № 773/774 (дата відправлення 12.09) сполученням Конотоп-Пас. — Жмеринка-Пас. має затримку +18:20, прогноз прибуття 17:36 (планове прибуття 23:16), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу через відправлення зі ст. Конотоп 12.09.26.

  • Поїзд № 143/144 сполученням Суми — Рахів має затримку +9:20, прогноз прибуття 17:46 (планове прибуття 08:26), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № ¾ (дата відправлення 12.09) сполученням Дніпро-Головний — Ужгород має затримку +9:20, прогноз прибуття 20:30 (планове прибуття 11:10), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу через відправлення зі ст. Дніпро 12.09.26.

  • Поїзд № 19/20 сполученням Київ-Пас. — Хелм має затримку +8:00, прогноз прибуття 14:00 (планове прибуття відсутнє), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № 67/68 сполученням Варшава Заходня — Київ-Пас. має затримку +7:10, прогноз прибуття 17:17 (планове прибуття 10:07), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № 23/24 сполученням Київ-Пас. — Хелм має затримку +6:52, прогноз прибуття 16:00 (планове прибуття 09:08), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № 93/94 сполученням Хелм — Харків-Пас. має затримку +6:40, прогноз прибуття 19:08 (планове прибуття 12:28), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № 133/134 сполученням Київ-Пас. — Кам’янець-Подільський має затримку +5:50, прогноз прибуття 14:13 (планове прибуття 08:23), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № 233/234 сполученням Кривий Ріг-Головний — Чернівці має затримку +5:30, прогноз прибуття 15:08 (планове прибуття 09:38), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № 293/294 сполученням Кривий Ріг-Головний — Рахів має затримку +5:30, прогноз прибуття 16:56 (планове прибуття 11:26), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № 31/32 сполученням Запоріжжя-1 — Перемишль має затримку +5:20, прогноз прибуття 14:39 (планове прибуття 09:19), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

  • Поїзд № 5/6 сполученням Запоріжжя-1 — Ясіня має затримку +4:40, прогноз прибуття 16:48 (планове прибуття 12:08), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили дроном по пасажирському потягу поблизу кордону з Польщею у Волинській області, ніхто не постраждав.

«Другу добу поспіль ворог атакує залізницю. Сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда», — повідомляє «Укрзалізниця».

Раніше стало відомо, що російські війська завдали удару по АЗС поблизу пропускного пункту «Ягодин» на польському кордоні.

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