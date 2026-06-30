Росія безперервно тероризує обласний центр КАБами та дронами: знову "прильоти", є поранені

Обстріл Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Реклама

Російські війська вкотре, 30 червня, атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ударів по об’єкту промислової інфраструктури виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

До цього він також попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області та обласному центру.

Реклама

Жителів закликали негайно перейти до укриттів і залишатися у безпечних місцях.

Куди влучив російський дрон

Федоров повідомив, що російський безпілотник атакував об’єкт промислової інфраструктури.

«Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа», — повідомив очільник ОВА.

Обстріл Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару.

Реклама

Пізніше Федоров повідомив про ще один ворожий удар по Запоріжжю.

Обстріл Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

«Попередньо, двоє людей потребують допомоги медиків», — зазначив він.

Інформація про стан постраждалих, масштаби руйнувань та наслідки російської атаки уточнюється.

Росія атакує мирні міста — останні новини

Нагадаємо, 30 червня Росія завдала чотирьох ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. Внаслідок атаки поранено 11 людей, серед них одна людина у важкому стані. Дві жінки та дев’ять чоловіків госпіталізовано. Одну жінку врятували з-під завалів. Ліквідація наслідків триває, масштаби руйнувань уточнюються.

Реклама

Також, 30 червня російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено будівлю, виникла пожежа, яку ліквідували. Також пошкоджено двоповерхову будівлю та п’ять автомобілів. Постраждали четверо людей: 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 і 67 років. Їхнім життям нічого не загрожує.

Новини партнерів