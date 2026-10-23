Зона митного контролю / © УНІАН

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Через регулярні атаки російських дронів на прикордонну інфраструктуру Україна веде переговори з країнами Євросоюзу щодо перенесення митного контролю експортних вантажів на їхню територію. Такий крок має убезпечити агропродукцію та скоротити величезні черги на кордоні.

Про це йдеться у статті Financial Times.

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Україна може перенести митний контроль до Польщі та Словаччини

Упродовж останніх тижнів довгі колони вантажівок з українською аграрною продукцією неодноразово ставали цілями російських дронів на кордоні з країнами ЄС. Через це Київ веде переговори з Польщею та Словаччиною щодо можливого перенесення митного контролю на територію цих країн. Поінформовані джерела видання сказали, що такий крок має підвищити безпеку для вантажівок.

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Після того, як російські удари майже заблокували традиційний морський маршрут через Чорне море, Україна наростила експорт аграрної продукції до ЄС автомобільними, річковими та залізничними шляхами.

У МЗС України зазначили, що Київ уже запровадив спільні пункти прикордонного контролю з Молдовою. Водночас Україна планує «масштабувати» цей підхід і на інші сусідні держави, зокрема Польщу.

Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що необхідність такого рішення пов’язана з «цим новим безпековим середовищем, у якому Росія навмисно намагається завдавати ударів по наших кордонах, порушувати логістику, транспортування, рух вантажів через кордон». За словами Тихого, українська сторона хоче домовитися з Польщею «якнайшвидше».

Європейська комісія зі свого боку повідомила, що сприяє перенесенню всього митного контролю на молдовський бік кордону.

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В Україні наполовину скоротився експорт агропродукції через атаки РФ

Від серпня Україна зафіксувала низку атак на прикордонні переходи з Румунією, Молдовою та Польщею. Посилення російських дронових атак призвело до утворення значних черг вантажівок з обох боків українського кордону. Так, 21 жовтня Державна митна служба повідомила, що на одному з пунктів пропуску у Волинській області понад 1200 вантажівок очікували на в’їзд до України.

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький зазначив, що російські удари по найбільших морських портах країни та суднах у регіоні призвели до скорочення експорту аграрної продукції приблизно наполовину. За його даними, у вересні Україна експортувала 2,4 млн т аграрної продукції, що відповідає лише 46% від її потенційного обсягу.

«Без повного доступу до чорноморських портів ми фактично стикаємося з об’єктивним обмеженням експорту на рівні 45-50%. Саме тому для України критично важливо зберігати та розширювати альтернативні маршрути, одночасно працюючи з європейськими партнерами над компенсацією додаткових логістичних витрат», — розповів міністр.

Що в ЄС кажуть про торговельні маршрути України

Як заявила 21 жовтня головна дипломатка ЄС Кая Каллас, на тлі бюджетного дефіциту, який наступного року може сягнути 70 млрд євро, Україна щодня недоотримує близько 60 млн євро експортних доходів.

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Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня наголосив на важливості відновлення торговельних маршрутів для України. За його словами, це необхідно для підтримки української економіки та воєнних зусиль в умовах, коли держави ЄС дедалі більше навантажені фінансовою підтримкою Києва.

«Ми повинні забезпечити Україні можливість отримувати доходи… Україна збирає рекордні врожаї, які, до речі, дозволяють їй годувати велику кількість країн, що розвиваються, та бідних країн. Росія зробила вибір на користь того, щоб морити ці країни голодом і зубожити Україну», — висловився Макрон.

У Єврокомісії повідомили про намір активізувати роботу над забезпеченням постачань української продукції до країн Африки та Азії через територію ЄС.

Україна хоче задіяти порти Балтії для експорту продукції

Росія також не припиняє атакувати українські порти. Останніми місяцями удари стали інтенсивнішими на тлі української кампанії із застосуванням дронів проти російських суден.

Україна заявила про намір задіяти порти балтійських країн для експорту частини своєї продукції. Водночас цей маршрут є значно дорожчим у порівнянні з перевезеннями через Чорне море.

За даними Єврокомісії, обсяги транспортування українських вантажів суднами через Дунай майже вдвічі зросли. Якщо у серпні цим шляхом перевозили близько 600 тис. т, то у вересні показник досяг 1,16 млн т. Водночас минулого місяця через Чорне море проходило лише 10% українського експорту.

Втім, альтернативні маршрути також стикаються з низкою обмежень. Залізнична та канальна інфраструктура працює на межі своїх можливостей, а низький рівень води в Дунаї після літньої посухи зменшив можливості для вантажних перевезень.

Польща, Угорщина та Словаччина продовжують забороняти імпорт українського зерна, водночас дозволяючи його транзит до інших держав у обмежених обсягах.

«Розвиток альтернативних транспортних маршрутів залишається ключовим пріоритетом у відповідь на російські атаки на морські порти України, транспортну інфраструктуру та прикордонні пункти пропуску, що тривають», — наголосили у Єврокомісії.

Крім того, там повідомили, що опрацьовують можливість залучення пожертвування рухомого складу для українського залізничного оператора.

Нагадаємо, в МВС Польщі заявили, що країна готова тимчасово перенести прикордонний контроль з українського боку на свою територію через загрозу російських атак та погіршення безпекової ситуації. Таке рішення передбачатиме спільні перевірки обох країн, адже українські служби не мають права самостійно працювати на території Польщі. Наразі остаточного рішення ще не ухвалено. Будь-які зміни потребуватимуть узгодження з Єврокомісією через правила Шенгенської зони.

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