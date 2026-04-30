ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Росія буде домовлятися: командувач Нацгвардії про розвиток війни 2026 року

Українцям потрібно готуватися до подальшого ведення бойових дій.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Коментарі
Війна в Україні

Війна в Україні

За рік інтенсивних бойових дій зі значними втратами російська окупаційна армія втратить свій наступальний потенціал і ворог сам буде домовлятися про мир.

Такий прогноз на 2026 рік зробив командувач Нацгвардії Олександр Півненко і інтерв’ю LB.ua.

За його словами, українцям потрібно готуватися до подальшого ведення бойових дій.

«Війна триває. Є багато зусиль на рівні держави задля припинення бойових дій, але це все паралельний процес. Наше завдання: втримати ворога, не допускати проривів і завдавати йому якомога більше втрат на всіх рівнях», — наголосив генерал Півненко.

На думку командувача Нацгвардії, ще один рік таких інтенсивних бойових дій змусить ворога зупинитися.

«За рік бойових дій з такими втратами він загальмує і сам пробуватиме домовитися з нами. Десь так воно приблизно й буде», — припустив він.

Генерал Півненко додав, що Сили оборони України стоять упевнено і нарощують свою міць.

«Повірте, за 7-8 років ми ще надаватимемо серйозний практичний досвід країнам Європи. На нашій основі будуватимуть європейські сили захисту», — спрогнозував він.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що передбачити точну дату завершення війни неможливо.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie