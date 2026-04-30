Росія буде домовлятися: командувач Нацгвардії про розвиток війни 2026 року
Українцям потрібно готуватися до подальшого ведення бойових дій.
За рік інтенсивних бойових дій зі значними втратами російська окупаційна армія втратить свій наступальний потенціал і ворог сам буде домовлятися про мир.
Такий прогноз на 2026 рік зробив командувач Нацгвардії Олександр Півненко і інтерв’ю LB.ua.
За його словами, українцям потрібно готуватися до подальшого ведення бойових дій.
«Війна триває. Є багато зусиль на рівні держави задля припинення бойових дій, але це все паралельний процес. Наше завдання: втримати ворога, не допускати проривів і завдавати йому якомога більше втрат на всіх рівнях», — наголосив генерал Півненко.
На думку командувача Нацгвардії, ще один рік таких інтенсивних бойових дій змусить ворога зупинитися.
«За рік бойових дій з такими втратами він загальмує і сам пробуватиме домовитися з нами. Десь так воно приблизно й буде», — припустив він.
Генерал Півненко додав, що Сили оборони України стоять упевнено і нарощують свою міць.
«Повірте, за 7-8 років ми ще надаватимемо серйозний практичний досвід країнам Європи. На нашій основі будуватимуть європейські сили захисту», — спрогнозував він.
Нагадаємо, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що передбачити точну дату завершення війни неможливо.