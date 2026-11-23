Енергетика України / © ТСН.ua

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Росія намагається відрізати окремі міста від енергосистеми України. Зараз під основним ударом — Одеса та Дніпро. Проте напрямки атак можуть знову змінитися.

Про це в ефірі «День.LIVE» розповів керівник енергетичних програм ГО «Український інститут майбутнього» Андріан Прокіп.

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За словами експерта, спроби ізолювати окремі міста від енергопостачання не є новими — РФ намагалася реалізувати цей сценарій ще минулого року. Однак тоді українська протиповітряна оборона мала краще забезпечення ракетами, а ворог ще не застосовував реактивні дрони.

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Андріан Прокіп додав, що зараз у Росії значно більше ударних засобів, які важче збивати. Через це росіяни частіше влучають в енергооб’єкти, а повітряні тривоги тривають довше.

За словами Прокопа, ситуація зі світлом у Києві та області покращилася, бо росіяни змістили фокус атак на інші міста. Це дало змогу провести ремонти. Водночас в інших регіонах відновлювати мережі значно складніше через постійну небезпеку та повторні обстріли щойно відремонтованих об’єктів.

«Чим довше відбуваються тривоги, тим складніше ремонтувати об’єкти енергосистеми, тому що ремонтні бригади, вони по суті не можуть перебувати в час тривоги на цих об’єктах», — пояснив Андріан Прокіп.

Експерт попередив, що затишшя у столиці не гарантує стабільності, адже росіяни постійно змінюють цілі атак і можуть знову переключитися на Київ.

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Також Прокіп зазначив, що ситуація зі світлом гірша, чим далі регіон від західного кордону. На сході та Лівобережжі наслідки обстрілів будуть тривалішими.

Атаки РФ на енергетику України — останні новини

Нагадаємо, після російських ударів на Одещині та Дніпропетровщині виникли перебої з електропостачанням. Енергетики всю ніч повертали світло і досі працюють на пошкоджених об’єктах, але ситуація залишається складною.

Також напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі та намагаються знищувати мережі й лінії електропередач, щоб відрізати Одещину та Дніпропетровщину від джерел живлення.

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