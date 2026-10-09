Росія б’є по енергооб’єктах України: Корецький розповів, яка ситуація зі світлом

Сергій Корецький / © Фото з відкритих джерел

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Російські війська постійно обстрілюють енергооб’єкти Києва та центральних областей, завдаючи їм серйозних руйнувань. Ремонтні бригади працюють цілодобово, а до відновлення залучають додаткові ресурси та допомогу партнерів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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РФ атакує енергооб’єкти України: що відомо

За словами голови уряду, фахівці щодня оцінюють якість захисту енергооб’єктів та шукають шляхи його покращення. Усі служби працюють без перерв, хоча РФ постійно намагається зірвати ремонтні роботи.

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«Роботи тривають цілодобово, подекуди навіть під час тривог. Ворог безперервно запускає реактивні „Шахеди“, щоб не дати можливості швидко проводити ремонти», — зазначив він.

Сергій Корецький повідомив, що про ситуацію в енергетиці детально доповіли президенту на селекторній нараді. Водночас МЗС, Міненерго та Офіс президента домовляються з партнерами про термінове передання необхідного обладнання.

Також уряд окремо доручив вжити заходів для безперебійного життя столиці після останніх обстрілів.

«Окремо щодо Києва. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки. Насамперед це стосується систем життєзабезпечення, організації руху дублюючого транспорту тощо. Мінінфраструктури, Міненерго, ДСНС спільно з місцевою владою повинні невідкладно вирішити ці питання», — наголосив очільник Кабміну.

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Корецький також висловив подяку енергетикам і рятувальникам ДСНС, які працюють у надскладних умовах та під постійною загрозою повторних ударів.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, через російські обстріли енергосистеми України енергетики змушені були запровадити 9 жовтня екстрені та аварійні відключення світла. У низці регіонів, зокрема на Київщині, попередні графіки не діяли, однак згодом ситуація змінилася.

Також напередодні російські дрони атакували важливий енергооб’єкт у Києві. Тривають відновлювальні роботи. Наслідки та точне місце пошкоджень наразі не уточнено.

До слова, в кількох областях України сьогодні електроенергію відключатимуть цілодобово. Які регіони потрапили до переліку та за якими графіками діятимуть відключення 9 жовтня, читайте в матеріалі ТСН.

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