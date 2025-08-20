Росія б’є по нафтобазах та НПЗ: експерт пояснив, чи готуватися українцям до стрибка цін

Паливо / © Pixabay

Останні атаки Росії на нафтобази в Одеській області та на Кременчуцький НПЗ не спричинять дефіциту пального і не призведуть до зростання його вартості.

Про це написав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в Facebook.

"Позавчора – Socar в Одесі, вчора – Кременчук, сьогодні горить Ізмаїл. Все частіше чую запитання: що буде з пальним та цінами на нього? Відповідь – нічого не буде (…). Завдяки ринковому ціноутворенню, високій конкуренції та розгалуженій системі імпортних постачань пальне є і буде за ринковими цінами", – написав він.

За його словами, російські війська вже зруйнували понад 70 нафтобаз та всі українські нафтопереробні заводи, однак споживачі цього не відчули.

"Україна, яка не має своєї нафти і переробки, залита пальним, а раша, де є все і багато, наразі відчуває дефіцит нафтопродуктів і обмеження продажу на колонках", – наголосив Куюн.

Він пояснив, що дефіцит пального у Росії пов’язаний із жорстким державним регулюванням цін та відсутністю імпортних постачань, тоді як офіційна пропаганда пов’язує його з ударами ЗСУ по нафтопереробних об’єктах РФ.

Нагадаємо, 18 серпня російські війська зруйнували нафтобазу азербайджанської компанії Socar в Одесі, запустивши по ній 15 дронів.