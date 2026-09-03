Росія б'є по продовольчих складах: який запас харчів варто зробити українцям

Продукти в супермаркеті / © pixabay.com

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Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький закликав українців мати вдома запас продуктів щонайменше на тиждень на тлі російських ударів по продовольчій інфраструктурі.

Його заяву під час брифінгу в середу, 3 вересня, цитує «Суспільне».

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За словами міністра, в умовах війни можливі різні форс-мажорні обставини, зокрема тимчасові перебої з постачанням продуктів до магазинів. Водночас, за його словами, немає необхідності створювати запаси на місяці вперед.

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«Думаю, що жодна родина не живе по принципу мати продукти лише на один день і щодня ходить їх купувати. Але умовно, чи треба було б мати його на понад місяць? Передумов для такого немає. От тижневий — потрібно мати», — сказав Висоцький.

Міністр зазначив, що універсального переліку продуктів для такого запасу не існує, оскільки потреби кожної сім’ї можуть відрізнятися. Водночас він рекомендував громадянам заздалегідь подбати про наявність необхідної кількості харчів щонайменше на сім днів.

Висоцький також пояснив, що довгострокові закупівлі продуктів можуть бути виправданими у разі перебоїв із доставкою товарів зі складів до торговельних мереж. Однак, за його словами, навіть після таких збоїв продукти зрештою знову з’являються на полицях магазинів.

Заклик міністра прозвучав на тлі російських атак на продовольчу інфраструктуру України. Висоцький повідомив, що втрати українського бізнесу внаслідок ударів РФ по продовольчих складах 5 серпня оцінюються у «десятки» мільярдів гривень.

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Нагадаємо, що напередодні, 2 вересня, російська армія завдала удару по продуктових складах у Дніпрі.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 серпня було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області.

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