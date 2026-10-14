Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Російська армія протягом доби здійснила одну з наймасштабніших атак на Україну, запустивши сотні ударних безпілотників, зокрема реактивні «Шахеди». Росія намагається скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, від якого значною мірою залежить функціонування дронів-перехоплювачів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні.

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За словами глави держави, лише за ніч Росія запустила 124 безпілотники, а протягом дня — ще 145. На момент його повідомлення в українському небі залишалося понад 40 російських «шахедів».

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«За масованістю це одна з найбільших атак», — наголосив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Під російськими ударами опинилися енергетична інфраструктура, логістичні об’єкти та залізниця. Значну частину безпілотників українським силам протиповітряної оборони вдалося збити, однак зафіксовано й влучання.

Президент зазначив, що російські війська, очевидно, намагаються використати проблеми в роботі Starlink в Україні, оскільки від цього зв’язку значною мірою залежить робота українських дронів-перехоплювачів, які залучають для протидії російським повітряним атакам.

На тлі посилення російських ударів Зеленський наголосив на необхідності зміцнення протиповітряної оборони та забезпечення України засобами для захисту населення й критичної інфраструктури.

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За результатами зустрічі з британським прем’єром було ухвалено рішення прискорити постачання Україні британських засобів ППО для протидії російським реактивним «Шахедам».

«Я дуже вдячний за таку вчасну та потрібну допомогу», — заявив президент України.

Нагадаємо, обмеження Starlink вплинуло не лише на бойові місії на фронті, а й на український тил. Зокрема, цей метод зв’язку використовується для збиття російських реактивних дронів і класичних «Шахедів».

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